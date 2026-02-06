Menor enfrentará juez por asesinato en Colón tras ser capturado

Panamá- Un adolescente enfrenta un caso por el cual se le vincula con el homicidio de un hombre de 23 años murió a causa de varios impactos de bala el 19 de diciembre de 2025 en el corregimiento de Vida, y que es investigado por el Ministerio Público (MP).

El menor fue aprehendido en el operativo “Napoleón”, ejecutado por la Policía Nacional junto a funcionarios del MP en la provincia de Colón. Es requerido por el delito contra la vida e integridad personal en su modalidad de homicidio doloso agravado.

En aquella fecha, la víctima se encontraba fuera de una casa, cerca de un árbol, cuando llegó una persona y le realizó varios disparos que terminaron con su vida.

Ahora el joven será presentado ante un juez especial que atiende casos donde están involucrados menores de edad, en medio del debate que lleva años sobre si los adolescentes deben ser juzgados como adultos en delitos graves como el homicidio.

En esta acción no solo se detuvo a este joven, sino a otros tres individuos, quienes eran requeridos por delitos de actos libidinosos, lesiones personales y violencia doméstica. Todos los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para su debido trámite.