De Villa Grecia a Asia: interceptan cargamento de droga en piezas de autos

Panamá- Un ciudadano de nacionalidad cubana fue aprehendido por Unidades de la Policía Nacional tras descubrirse un cargamento de droga oculto en artículos con doble fondo dentro de un taller ubicado en Panamá Norte.

Durante el allanamiento, efectuado en el local ubicado en el sector de Villa Grecia, corregimiento de Las Cumbres, las autoridades incautaron 18 rines, cuatro cigüeñales, una tuca y 166 bolsas con presunta sustancia ilícita.

Según las investigaciones preliminares, el alijo de droga tenía como destino final el continente asiático.

Todas las piezas y las tucas habían sido modificadas para esconder en su interior la sustancia ilícita.

Al concluir la diligencia, el sospechoso, junto con todos los indicios decomisados, fueron puesto a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para el seguimiento del caso.