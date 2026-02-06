Prisión por 25 años y prohibición de armas por crimen de hermanos

Panamá- Luis Atencio y Yuseferi Delgado, ambos de 26 años, fueron condenados a 25 años de prisión, cada uno, por un doble homicidio ocurrido el 25 de abril de 2021 en la comunidad Riberas del Río, en el corregimiento de Río Alejandro, en la provincia de Colón.

En este hecho de violencia fallecieron Efraín Bello Cardeles y Gerardo Palacio Cardeles, caso que fue atendido por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

El proceso judicial fue ventilado en el Tribunal de Juicio, donde finalmente se logró determinar la culpabilidad de los acusados. Durante el desarrollo del juicio oral, el tribunal valoró los elementos presentados por la Fiscalía y, de manera unánime, declaró a los imputados como culpables.

En la lectura de sentencia, también se impuso la pena accesoria de prohibición del porte de arma de fuego por un término de 10 años, una vez cumplida la sanción principal.