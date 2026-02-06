Lluvia provoca grave accidente en Panamá-Colón: contenedor bloquea autopista

Panamá- Un accidente vehicular se registró la mañana de este viernes en la autopista Panamá-Colón, el cual involucró a un equipo pesado, un sedán y un cisterna, lo cual afectó los cuatro carriles de esta vía rápida.

La información inicial señala que una mula que trasladaba un contenedor sufrió un percance durante la lluvia y se accidentó en la autopista, a la altura del corregimiento de San Juan, con dirección hacia la ciudad de Colón.

Debido al impacto, el contenedor pasó a la vía contraria, lo que dificultó el libre tránsito y provocó afectaciones en ambas direcciones. Varios vehículos resultaron con daños en su carrocería a causa del incidente.

La situación, que se desarrolló en medio de condiciones climáticas adversas caracterizadas por intensa lluvia, obligó a coordinar la movilización del contenedor y de la mula para restablecer la circulación.

Se presume que la vía mojada sumado a la velocidad, podrían ser algunos de los detonantes del hecho de tránsito que por el momento no reporta personas fallecidas.



