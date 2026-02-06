Sucesos - 06/2/26 - 10:30 AM

Lluvia provoca grave accidente en Panamá-Colón: contenedor bloquea autopista

Una mula que trasladaba un contenedor sufrió un percance durante la lluvia y se accidentó en la autopista, a la altura del corregimiento de San Juan, con dirección hacia la ciudad de Colón.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un accidente vehicular se registró la mañana de este viernes en la autopista Panamá-Colón, el cual involucró a un equipo pesado, un sedán y un cisterna, lo cual afectó los cuatro carriles de esta vía rápida.

La información inicial señala que una mula que trasladaba un contenedor sufrió un percance durante la lluvia y se accidentó en la autopista, a la altura del corregimiento de San Juan, con dirección hacia la ciudad de Colón.

Debido al impacto, el contenedor pasó a la vía contraria, lo que dificultó el libre tránsito y provocó afectaciones en ambas direcciones. Varios vehículos resultaron con daños en su carrocería a causa del incidente.

La situación, que se desarrolló en medio de condiciones climáticas adversas caracterizadas por intensa lluvia, obligó a coordinar la movilización del contenedor y de la mula para restablecer la circulación.

Se presume que la vía mojada sumado a la velocidad, podrían ser algunos de los detonantes del hecho de tránsito que por el momento no reporta personas fallecidas.

 

Te puede interesar

Menor enfrentará juez por asesinato en Colón tras ser capturado

Menor enfrentará juez por asesinato en Colón tras ser capturado

 Febrero 06, 2026
Prisión por 25 años y prohibición de armas por crimen de hermanos

Prisión por 25 años y prohibición de armas por crimen de hermanos

 Febrero 06, 2026
Lluvia provoca grave accidente en Panamá-Colón: contenedor bloquea autopista

Lluvia provoca grave accidente en Panamá-Colón: contenedor bloquea autopista

 Febrero 06, 2026
De Villa Grecia a Asia: interceptan cargamento de droga en piezas de autos

De Villa Grecia a Asia: interceptan cargamento de droga en piezas de autos

 Febrero 06, 2026
Entregan a niña de 10 años tras días de disputa familiar

Entregan a niña de 10 años tras días de disputa familiar

 Febrero 06, 2026

 

 

 


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos

Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Nueva tragedia en el edificio Greenwood: hombre cae desde el piso 20

Nueva tragedia en el edificio Greenwood: hombre cae desde el piso 20
Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto

Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto
Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió

Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió