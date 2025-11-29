Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

Un hombre, sin documentos de identificación, falleció tras ser atropellado este sábado alrededor de las 3:00 a.m. El siniestro vial ocurrió frente al sector El Crisol, en San Miguelito, sobre la avenida Domingo Díaz, cerca de la estación del Metro.

El conductor del vehículo responsable manejaba un auto sedán particular. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

En materia de tránsito, durante las últimas 24 horas se impusieron 1,006 boletas. Entre las infracciones más frecuentes se registraron 135 por exceso de velocidad, 38 por luces inadecuadas, 16 por licencias vencidas, 16 por embriaguez comprobada y siete por uso del celular mientras se conducía. Además, se remolcaron 82 vehículos por diversas causas.

A nivel nacional, se han reportado 287 víctimas fatales en lo que va del año.

