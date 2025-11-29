Sucesos - 29/11/25 - 11:31 AM

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

A nivel nacional, se han reportado 287 víctimas fatales en lo que va del año.

 

Por: Redacción / Web -

Un hombre, sin documentos de identificación, falleció tras ser atropellado este sábado alrededor de las 3:00 a.m.  El siniestro vial ocurrió frente al sector El Crisol, en San Miguelito, sobre la avenida Domingo Díaz, cerca de la estación del Metro.

El conductor del vehículo responsable manejaba un auto sedán particular. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

En materia de tránsito, durante las últimas 24 horas se impusieron 1,006 boletas. Entre las infracciones más frecuentes se registraron 135 por exceso de velocidad, 38 por luces inadecuadas, 16 por licencias vencidas, 16 por embriaguez comprobada y siete por uso del celular mientras se conducía. Además, se remolcaron 82 vehículos por diversas causas.

A nivel nacional, se han reportado 287 víctimas fatales en lo que va del año.
 

Te puede interesar

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

 Noviembre 29, 2025
Quinto día de intensa búsqueda de hombre desaparecido en Veraguas

Quinto día de intensa búsqueda de hombre desaparecido en Veraguas

 Noviembre 29, 2025
Zapatillas kikirikí pilladas en La Chorrera: 127 bultos no llegaron a Chiriquí

Zapatillas kikirikí pilladas en La Chorrera: 127 bultos no llegaron a Chiriquí

 Noviembre 28, 2025
Imputan a otros 3 por caso de auxilios económicos; dictan reporte periódico

Imputan a otros 3 por caso de auxilios económicos; dictan reporte periódico

Noviembre 28, 2025
Pagará cárcel por abusar y golpear a su hijastra de 10

Pagará cárcel por abusar y golpear a su hijastra de 10

Noviembre 28, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
A la esposa del Puma le vale ver...a la burla de la hija tras lío en un avión

A la esposa del Puma le vale ver...a la burla de la hija tras lío en un avión
Tragedia en Monte Oscuro: Motociclista fallece en accidente de tránsito

Tragedia en Monte Oscuro: Motociclista fallece en accidente de tránsito
Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela
Simulan venta de carro para atacar a sus víctimas; 1 fue herida

Simulan venta de carro para atacar a sus víctimas; 1 fue herida