Hombre muere y mujer resulta herida durante ataque con pistola

Panamá- Un hombre muerto y una mujer herida fue el saldo de un ataque armado perpetrado por un pistolero alrededor de las 8:00 de la noche de ayer, sábado, en la Calle A, Villa Guadalupe, corregimiento de José Domingo Espinar, distrito de San Miguelito.

Todo ocurrió en segundos. Mientras las víctimas se encontraban cerca del multifamiliar número 1, el agresor apareció y comenzó a disparar. El hombre —de 32 años y sin antecedentes penales— fue alcanzado por los disparos en el hombro, tórax, costado y pierna, todos del lado derecho de su cuerpo. La mujer, por su parte, solo recibió un impacto de bala en el brazo derecho.

Según testigos, el atacante llegó a la escena en un taxi —que ya está identificado y no tiene denuncia de robo o hurto—, disparó contra las dos víctimas y huyó en el mismo vehículo.

Tras el hecho, el hombre y la mujer fueron trasladados a la Policlínica Manuel María Valdés, ubicada en Paraíso, muy cerca del lugar. No obstante, dos horas después, el hombre fue transferido al Hospital Santo Tomás, donde falleció poco más de una hora más tarde.