Hombre se adentró en el Parque Chagres y desapareció; lo buscan

Panamá- Un hombre de unos 30 años de edad con problemas de salud mental ingresó al Parque Nacional Chagres y está desaparecido, lo que ha generado una búsqueda intensiva de dos días en esta zona protegida.

Esta persona reside en la comunidad de Nuevo Caimitillo, Panamá Norte, e ingresó hace 22 días a esta zona protegida y desde entonces no se le ha vuelto a ver.

En esta búsqueda participan los guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), agentes de la Policía Ambiental, Rural y Turística, personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Ministerio Público y familiares.

Las labores se centran en patrullajes y vigilancia con la finalidad de dar con el paradero del sujeto desaparecido, quien presuntamente se adentró en esta zona boscosa.

Euribiades González, director de este parque, informó que para estas labores se han dispuesto ocho guardaparques para contribuir y ampliar la búsqueda.

El funcionario también indicó que se valieron del uso de tecnología (dron) para cubrir las áreas más boscosas del lugar, pero sin éxito.

Ante este escenario, el Ministerio Público también ha iniciado las investigaciones del caso, mientras el equipo de guardaparques de MiAmbiente, junto con los estamentos de seguridad que integran el operativo, se mantienen alerta, realizando jornadas de patrullaje y búsqueda, tanto terrestre como acuática, para hallar a la persona desaparecida.

Por ello, MiAmbiente exhorta a la comunidad a que, si tienen algún indicio de la persona desaparecida, informen a las autoridades correspondientes para su recuperación y debida asistencia.

El joven, por su condición, es una persona en estado de vulnerabilidad según los expertos, por lo cual necesita ayuda para orientarse y regresar con sus familiares.



