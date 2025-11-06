Hombre se cae de un techo huyendo de la policía

Panamá- Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, resultó con varias lesiones luego de caer desde el techo de un edificio, ubicado entre el Barrio Chino y el Mercado San Felipe Neri, en el corregimiento de San Felipe.

La información preliminar detalla que unidades de la Dirección Nacional de Investigación Policial (DNIP) de la Policía Nacional se presentaron al inmueble para efectuar una diligencia de allanamiento y registro en uno de los apartamentos del edificio, cuando, al parecer, el hombre entró en pánico por razones que se desconocen e intentó escapar saltando de techo en techo.

Al parecer, el hombre perdió el equilibrio o calculó mal la distancia entre los inmuebles y cayó accidentalmente al suelo desde lo alto.

Les correspondió a los propios uniformados mantener inmóvil al ciudadano hasta que llegaron los paramédicos del Servicio de Atención Médica Pre-Hospitalaria (Samer) del Cuerpo de Bomberos, quienes lo estabilizaron y trasladaron al cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás para ser evaluado por las posibles lesiones que sufrió producto de la caída.

La Policía Nacional informó que las unidades de la DNIP se preparaban para allanar uno de los apartamentos del sector, con el objetivo de ubicar a un prófugo de la justicia y una presunta sustancia ilícita, cuando ocurrió la situación.

Se investiga la identidad del hombre para determinar si posee algún tipo de prontuario policivo.

Las autoridades también investigan unas supuestas detonaciones de arma de fuego que, según residentes del área, se escucharon en el sector.

