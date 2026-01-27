Hurtan luminarias solares en puertos de Mariato, Veraguas

Panamá- Actos delictivos han generado preocupación entre residentes, pescadores y visitantes del distrito de Mariato, luego de que personas desconocidas hurtaran luminarias solares en los dos principales puertos ubicados en el corregimiento de Llano de Catival, específicamente en los puertos de Catival y Los González.

De acuerdo con moradores del área, además del robo de las luminarias —consideradas equipos costosos—, los antisociales también destruyeron las bases y soportes donde se encontraban instaladas, causando daños a la infraestructura pública que beneficiaba directamente a la comunidad marítima del sector.

Jovino Vergara, docente y residente del distrito de Mariato, manifestó su inquietud por estos hechos, señalando que las luminarias solares cumplían un papel fundamental en la seguridad y orientación de pescadores y usuarios de los puertos, especialmente durante las horas nocturnas y de madrugada.

En el mismo sentido se pronunció Emérita Ortiz, quien lamentó la situación y advirtió que la ausencia de iluminación afecta no solo a los pescadores artesanales, sino también a turistas, habitantes y visitantes que utilizan estas instalaciones ubicadas en el área del golfo de Montijo. “Las luces facilitaban la hora de llegada y salida de las embarcaciones; ahora todo queda a oscuras”, expresó.

Los residentes hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se refuerce la vigilancia en el distrito de Mariato, ya que, según indican, estos hechos se suman a otros casos recientes de hurto de motores fuera de borda, lanchas y equipos de pesca, lo que mantiene en alerta a la población.

Finalmente, la comunidad espera que se inicien las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y que se tomen medidas preventivas que garanticen la seguridad de los bienes públicos y privados en esta importante zona costera de la provincia de Veraguas.



