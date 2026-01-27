Sucesos - 27/1/26 - 05:13 PM

Más de 2,600 unidades suben de rango en la Policía Nacional

Panamá- Un total de 2,648 unidades de la Policía Nacional ascendieron este martes al rango superior inmediato, mediante la Orden General del Día Extraordinaria 15.

Según confirmó la entidad, del total de hombres y mujeres, 438 sargentos primero ascendieron a subtenientes, 705 sargentos segundo a sargentos primeros, y 737 cabos primeros a sargentos segundos.

De igual forma, entre los más de 2,500 ascendidos, 654 pasaron de cabo segundo a cabo primero, y 114 agentes a cabos segundo.

"La promoción de ascensos se sustenta en las normas establecidas por la Ley y los Estatutos Orgánicos vigentes. Este reconocimiento de la labor desempeñada es un signo de mayores responsabilidades que afrontan a partir de este momento", aseguró la entidad.

 

 

