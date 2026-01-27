Presidenta de la Cámara de Comercio de Colón queda libre por cheque sin fondo

Panamá- María Ramos, empresaria de la provincia de Colón y actual presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, obtuvo la libertad la tarde de este martes, luego de una audiencia desarrollada por un caso de cheque sin fondo en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Inicialmente se había señalado que Ramos fue conducida en las últimas horas de la tarde del lunes a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ubicada en la calle 2, avenida Amador Guerrero, por solicitud de la Fiscalía contra la Seguridad Colectiva y el Orden Económico, la cual había girado una orden de conducción fechada el 21 de enero de este año.

Sin embargo, Orlando Maestre, abogado defensor de la empresaria, aclaró que su representada no fue aprehendida, sino que acudió voluntariamente a la DIJ. “No es como se dice que la aprehendieron, no ese morbo, sino que ella fue voluntariamente a afrontar el proceso”.

El jurista indicó que la audiencia fue suspendida y consideró que lo sucedido fue todo un “morbo”, debido a que su representada honró los cheques girados, existió un malentendido y todo fue subsanado. Agregó que su cliente no mantiene ningún tipo de medida, por lo que cuenta con todas sus garantías conforme a la Constitución Política de la República de Panamá. “Puede andar libremente, no tiene ningún tipo de medida cautelar personal”.

Destacó que, al proveedor, cuando se le giró el cheque, se le indicó una fecha cierta para presentarlo, pero no hizo caso. Aseguró que todo fue solucionado.

El delito por el cual fue llevada a audiencia en el SPA en Colón es contra el orden económico, específicamente por emisión de cheque sin fondo, luego de una denuncia presentada en junio de 2025. Esto se basa en una denuncia interpuesta por Luis Felipe Rivera por un monto de 70 mil dólares.

Al final de la audiencia, Ramos salió de las oficinas del SPA sin ningún tipo de medida cautelar, después de que la defensa logró suspender toda imputación de cargo. En los próximos días se aportarán pruebas bancarias.

Sin embargo, una fuente del Ministerio Público dio a conocer que en la audiencia se legalizó la aprehensión, se formuló la acusación por delito contra el orden económico por cheque sin fondos y el caso se derivó a mediación. Para el 2 de marzo se dará lectura del resultado de la mediación entre las dos partes.