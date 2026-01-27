Sucesos - 27/1/26 - 03:48 PM

Ubican con vida adulto mayor desaparecido en David; estaba deshidratado

Voluntarios y funcionarios del Sinaproc intensificaron la búsqueda, pero el adulto mayor fue ubicado por residentes de la comunidad en la urbanización Villa del Carmen.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Este martes fue ubicado con vida el señor Eliécer Enrique De Gracia, de 63 años, reportado como desaparecido desde la mañana del pasado viernes en Las Lomas, Chiriquí.

Voluntarios y funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) intensificaron hoy los recorridos por distintos puntos terrestres y acuáticos del río David, pero el adulto mayor fue ubicado por residentes de la comunidad en la urbanización Villa del Carmen.

Al comprobar que la persona encontrada era el señor Eliécer, este fue entregado a unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y después evaluado por personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), ya que presentaba deshidratación severa e hipotensión. Posteriormente, el señor, que ya llevaba más de cuatro días desaparecido, fue trasladado al Hospital Regional Rafael Hernández, donde fue evaluado y recibió atención médica especializada.

La mayor preocupación de la familia radicó en que él padece de una discapacidad física, cardiopatía mixta y ansiedad.

Ayer, durante las labores de búsqueda del señor Eliécer, un hombre de 25 años, de apellido Arracera, que se mantenía prófugo desde el sábado luego de apuñalar a su madre y prender fuego a su casa con ella dentro, fue accidentalmente ubicado por unidades del Sinaproc en Quiteño.

Te puede interesar

Ubican con vida adulto mayor desaparecido en David; estaba deshidratado

Ubican con vida adulto mayor desaparecido en David; estaba deshidratado

 Enero 27, 2026
Presidenta de la Cámara de Comercio de Colón queda libre por cheque sin fondo

Presidenta de la Cámara de Comercio de Colón queda libre por cheque sin fondo

 Enero 27, 2026
Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este

 Enero 27, 2026
Desmantelan red de estafa con vehículos alquilados; capturan tres cabecillas

Desmantelan red de estafa con vehículos alquilados; capturan tres cabecillas

 Enero 27, 2026
Toman muestras de ADN para identificar restos encontrados en río Changuinola

Toman muestras de ADN para identificar restos encontrados en río Changuinola

 Enero 27, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa

Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí