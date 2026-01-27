Ubican con vida adulto mayor desaparecido en David; estaba deshidratado

Panamá- Este martes fue ubicado con vida el señor Eliécer Enrique De Gracia, de 63 años, reportado como desaparecido desde la mañana del pasado viernes en Las Lomas, Chiriquí.

Voluntarios y funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) intensificaron hoy los recorridos por distintos puntos terrestres y acuáticos del río David, pero el adulto mayor fue ubicado por residentes de la comunidad en la urbanización Villa del Carmen.

Al comprobar que la persona encontrada era el señor Eliécer, este fue entregado a unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y después evaluado por personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), ya que presentaba deshidratación severa e hipotensión. Posteriormente, el señor, que ya llevaba más de cuatro días desaparecido, fue trasladado al Hospital Regional Rafael Hernández, donde fue evaluado y recibió atención médica especializada.

La mayor preocupación de la familia radicó en que él padece de una discapacidad física, cardiopatía mixta y ansiedad.

Ayer, durante las labores de búsqueda del señor Eliécer, un hombre de 25 años, de apellido Arracera, que se mantenía prófugo desde el sábado luego de apuñalar a su madre y prender fuego a su casa con ella dentro, fue accidentalmente ubicado por unidades del Sinaproc en Quiteño.