Descubren arsenal de más de 23 armas ilegales en residencia de Monagrillo

Panamá- Un verdadero arsenal fue descubierto dentro de una residencia en el corregimiento de Monagrillo, donde unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, lograron la aprehensión de un ciudadano de 67 años, que mantenía más de 23 armas de fuego sin permisos legales.

La diligencia se realizó como parte del Plan Firmeza, liderado por la Dirección de Inteligencia Policial, confirmó el subcomisionado Tadeo Osorio, jefe de la Sexta Zona Policial de Herrera.

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron al menos cuatro armas cortas, tres pistolas y un revólver calibre .357, además de accesorios de alto poder como silenciadores y miras telescópicas, todo almacenado dentro de la residencia del aprehendido y sin documentación que respaldara su tenencia.

“Fue una labor de inteligencia desarrollada en el terreno lo que permitió ubicar esta residencia y proceder con el allanamiento”, explicó Osorio. El subcomisionado confirmó que solo una persona adulta fue aprehendida durante la diligencia, descartando por el momento más arrestos vinculados directamente al caso.

Las autoridades resaltaron que este decomiso se suma a una ofensiva sostenida contra el delito en la provincia. Solo en lo que va del mes, la Policía Nacional ha realizado más de 49 operaciones contra el microtráfico, logrando la aprehensión de 14 personas, quienes ya fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes.

El hallazgo de este arsenal ilegal pone en evidencia el riesgo latente que representan este tipo de actividades para la seguridad ciudadana y refuerza la vigilancia policial en la región. Las investigaciones continúan para determinar el origen de las armas y si estarían vinculadas a otros hechos delictivos.