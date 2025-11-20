Hurto, persecución y captura en Costa del Este

Panamá- Siete sujetos, entre ellos tres menores de edad (15, 16 y 17 años), fueron aprehendidos tras una persecución policial que inició en el Plaza Atrio Mall de Costa del Este, corregimiento de Juan Díaz, y concluyó a la altura del colegio San Agustín.

El subcomisionado Demetrio Martínez, jefe de la Zona Policial de San Francisco, quien estaba de turno, detalló que todo ocurrió durante la madrugada de este jueves. Fueron unidades de una ronda policial que pasaba por el sector las que respondieron a la alarma silenciosa que se activó luego de que los delincuentes rompieran los vidrios de un local comercial e ingresaran para hurtar.

Los delincuentes encapuchados, al ver a los uniformados, tomaron los artículos hurtados que ya tenían en bolsas y sacos para darse a la fuga en dos vehículos que tenían estacionados frente al local. La situación generó una breve persecución que concluyó con la aprehensión de todos los sospechosos, quienes fueron trasladados a la Sala de Atención Ciudadana de Parque Lefevre para su identificación antes de ser puestos a órdenes de las autoridades competentes.

Durante la identificación se estableció que uno de los menores de edad involucrados mantiene una medida cautelar vigente por el delito de robo.