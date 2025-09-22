Sucesos - 22/9/25 - 11:41 AM

Identifican hombre asesinado en Las Garzas; tenía tiro en la cabeza

Inicialmente se informó que la víctima era un adolescente, pero fueron sus propios familiares quienes revelaron su nombre y verdadera edad.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El hombre asesinado la madrugada de ayer, domingo, en Las Garzas (Panamá Este), fue identificado como Miguel Antonio Cáceres Montero (25 años).

Lo que aún no está claro es el móvil del crimen, luego de que un sicario lo mató de un tiro en la parte trasera de la cabeza. Según su familia, él vivía en la calle desde hace un tiempo debido a que tenía problemas de consumo de drogas.

Se espera que la investigación que adelanta el personal de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de la región metropolitana y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) arroje pistas sobre este hecho.


 

 

