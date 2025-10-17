Identifican a Yamir Samir Morán como la víctima hallada en Escobal

Yamir Samir Morán, de 18 años de edad, fue identificado como la persona encontrada el jueves en horas de la mañana en el conocido Mirador, en la comunidad de Escobal Centro, a orillas del lago Gatún, en el distrito de Colón.

Moradores alertaron a los organismos de seguridad que custodian la población al observar el cuerpo de una persona tendido sobre el pavimento en esta área, alrededor de las 5:00 a.m. del jueves.

La víctima, de rasgos indígenas, vestía una camiseta blanca y un pantalón corto de color azul.

Se determinó que Morán tenía un disparo en la frente y se conoció que era residente de Escobal.

Se ha iniciado una investigación por homicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos que llevaron a la muerte violenta de este joven.

El cuerpo se encuentra en la morgue judicial de la ciudad de Colón, donde se le practicará la necropsia de rigor.

