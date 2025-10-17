¡Imparable la ola criminal! Joven asesinado sin piedad en San Miguelito

Un joven de 18 años identificado como Edgar Moreno Quintero fue hallado sin vida en el sector conocido como "Loma de Colombianos", en Valle Urracá, distrito de San Miguelito.



El cuerpo se encontraba tendido sobre el pavimento entre veredas, con evidentes signos de haber recibido impactos de bala.

El hallazgo se produjo tras una alerta ciudadana, que permitió la llegada de unidades de la Policía Nacional al lugar, quienes confirmaron que se trataba de un homicidio por arma de fuego.

Hasta el momento, los residentes del área han preferido no brindar declaraciones por temor a represalias, lo que dificulta las investigaciones. Aunque se desplegó un operativo policial para dar con los responsables, no se han reportado detenciones.

Según el último informe del Centro de Estadísticas del Ministerio Público, San Miguelito ha registrado 79 homicidios en los primeros nueve meses del año, consolidándose como una de las zonas más golpeadas por la violencia en el país.