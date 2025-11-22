Imputado por asesinato de productor queda libre con firme periódica

En Sangrillo la rabia se siente hasta en el viento. La familia de José Daniel Fuentes, el productor de 68 años que apareció estrangulado dentro de su propia casa, salió del juzgado con un nudo en la garganta y un sentimiento que repite todo el pueblo: “¿Así es como vale una vida en Panamá?”

Este viernes, el principal señalado por la muerte del productor fue llevado ante un juez. Todos llegaron pensando que al hombre lo mandarían detenido mientras avanzaba el caso. Pero no. La decisión fue otra.

El tribunal determinó que el sospechoso no representa riesgo procesal y le impuso la medida más suave posible: reportarse los días 15 y 30 de cada mes, como quien firma una asistencia y sigue su vida normal.

Para la familia, esa decisión cayó como una bofetada. La hija del productor, todavía con la voz quebrada, lo resumió sin adornos: “Mi papá estaba en su casa. No hacía daño a nadie. Y esta persona entró y lo mató. ¿Cómo es que ahora solo tiene que venir a firmar?”

La abogada de la familia también cuestionó la medida, asegurando que el sistema no está midiendo el peso del dolor que deja un homicidio.

El caso seguirá investigándose durante los próximos seis meses, mientras las autoridades intentan reconstruir lo que pasó aquella noche en la que, según versiones iniciales, una pelea terminó en tragedia.

Pero mientras se arma el expediente, la familia vive con un miedo silencioso: que esto quede como una estadística más y que la justicia, una vez más, no llegue hasta el final. En Barú, la gente lo dice directo y sin filtro: “Aquí parece que es más fácil perder un familiar que ver a un culpable preso.”