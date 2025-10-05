Imputan a 2 hombres por privación de libertad y homicidio de Chicho

Panamá - Un juez de garantías imputó cargos por privación de libertad y homicidio agravado a dos hombres señalados como sospechosos por la desaparición forzada de Boris Yaseth Guerra Rowe (27 años), alias 'Chicho, ocurrida el pasado 23 de septiembre frente a la residencia de su abuela, ubicada en Finca 4, distrito de Changuinola.

Los sospechosos fueron aprehendidos el día sábado en Changuinola, luego de que el personal de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro concluyera las diligencias a unos 600 metros de la vía principal de Finca 4, pasado el cementerio, sitio donde fue ubicado el cadáver de Guerra después de las 10:00 a.m. del viernes.

Durante labores de inteligencia que realizaban unidades policiales para localizar a Guerra, con apoyo de un perro de rastreo, llegaron a una finca, solicitaron permiso al dueño para ingresar y en el trayecto visualizaron una sección de tierra removida en medio de un herbazal, donde el can marcó positivo para indicios, encontrando el cadáver semienterrado.

Los sospechosos estaban plenamente identificados, ya que una cámara de seguridad captó el momento de la privación de libertad hace casi tres semanas, durante la madrugada. En las imágenes se observa cómo varios sujetos subían a la fuerza a Guerra a un vehículo, mientras lo golpeaban.

Durante la audiencia de control de solicitudes múltiples efectuada hoy, se decretó legal la aprehensión de los sospechosos y se les aplicó la medida cautelar más severa: detención provisional, considerando el juez la naturaleza y violencia del hecho.

Se conoció que, por este caso, tanto la Fiscalía de Homicidios de Bocas del Toro como la Policía Nacional mantienen operativos en Changuinola para localizar a un tercer involucrado.