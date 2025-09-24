Nacional - 24/9/25 - 08:17 AM

Un secuestro consumado y otro frustrado en menos de 24 horas

En la tarde de ayer, unidades Linces rescataron a una persona que había sido secuestrada.

 

Por: Redacción / Edwin Sánchez -

Un presunto secuestro  se registró la madrugada de ayer en Finca 4, Changuinola, Bocas del Toro, cuando el joven Boris Guerra fue raptado frente al portón de su casa.

Eran las 2:30 a.m. cuando un auto blanco se detuvo abruptamente frente a la casa de Guerra. Varios sujetos descendieron, y  obligaron a golpes y empujones al joven a subir al carro.. En segundos, el vehículo se perdió en la oscuridad, dejando un rastro de incertidumbre y dolor.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Bocas del Toro, y las autoridades se encuentran en una desesperada búsqueda para dar con el paradero del joven.

Frustran secuestro en la capital

Horas después, a 600 kilómetros de distancia y a eso de las 3:25 p.m., unidades Linces de la Policía Nacional frustraron un intento de secuestro en la vía Ricardo J. Alfaro.

La  acción culminó con la aprehensión de dos hombres a bordo de un sedán blanco. Dentro del auto, los agentes encontraron a una víctima atada de manos, que fue inmediatamente liberada. 

Además, se decomisaron dos armas de fuego, confirmando la peligrosidad de los delincuentes. El caso ha sido remitido al Ministerio Público para las investigaciones.

 

