Incautan 40 paquetes de droga ocultos en un contenedor

Panamá- Ocultos en un panel de refrigeración de un contenedor, se detectaron 40 paquetes de drogas en la Terminal portuaria del Caribe, en la provincia de Colón. La incautación se realizó la noche del domingo en una acción conjunta de los organismos de seguridad y la Fiscalía de Drogas.

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) ejecutó este operativo dentro del Plan Firmeza en un buque que había arribado al recinto portuario colonense, procedente de Ecuador.

Los paquetes de estupefacientes estaban forrados en un color chocolate y envueltos en bolsas de plástico bien selladas.

La droga incautada fue extraída y puesta a custodia del SENAN, para que sirva en la investigación liderada por la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala.

El SENAN y otras instituciones de seguridad han reforzado los puertos marítimos en Colón, donde operan siete terminales, de las cuales tres manejan carga contenerizada.



