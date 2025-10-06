Sucesos - 06/10/25 - 09:09 AM

Incautan 40 paquetes de droga ocultos en un contenedor

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) ejecutó este operativo dentro del Plan Firmeza en un buque que había arribado al recinto portuario colonense, procedente de Ecuador.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Ocultos en un panel de refrigeración de un contenedor, se detectaron 40 paquetes de drogas en la Terminal portuaria del Caribe, en la provincia de Colón. La incautación se realizó la noche del domingo en una acción conjunta de los organismos de seguridad y la Fiscalía de Drogas.

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) ejecutó este operativo dentro del Plan Firmeza en un buque que había arribado al recinto portuario colonense, procedente de Ecuador.

Los paquetes de estupefacientes estaban forrados en un color chocolate y envueltos en bolsas de plástico bien selladas.

La droga incautada fue extraída y puesta a custodia del SENAN, para que sirva en la investigación liderada por la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala.

El SENAN y otras instituciones de seguridad han reforzado los puertos marítimos en Colón, donde operan siete terminales, de las cuales tres manejan carga contenerizada.

 

Te puede interesar

Incautan 40 paquetes de droga ocultos en un contenedor

Incautan 40 paquetes de droga ocultos en un contenedor

 Octubre 06, 2025
Más allá de los barrotes: Así funcionan las polémicas penas sustitutivas en Panamá

Más allá de los barrotes: Así funcionan las polémicas penas sustitutivas en Panamá

 Octubre 06, 2025
Policía choca contra árbol en competencia de ciclismo y muere

Policía choca contra árbol en competencia de ciclismo y muere

 Octubre 05, 2025
Imputan a 2 hombres por privación de libertad y homicidio de Chicho

Imputan a 2 hombres por privación de libertad y homicidio de Chicho

 Octubre 05, 2025
Cuatro viajeros salvados tras naufragar su bote artesanal

Cuatro viajeros salvados tras naufragar su bote artesanal

 Octubre 05, 2025

 

 

 

 

 


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas