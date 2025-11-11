Incautan miles de municiones, armas de fuego y droga en Chiriquí

Panamá- Un arsenal de municiones, armas de fuego y presunta droga fue incautado durante una diligencia de allanamiento efectuada en una residencia del sector de Terrenal, en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

En medio de la acción, adelantada por unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y del Ministerio Público, no se reportó la captura de ninguna persona vinculada con este importante decomiso.

Durante el conteo, se estableció que había: mil municiones calibre 5.56 x 45; unas cinco cajas con municiones para arma de fuego de calibres .22, .38, .357 y para escopeta del 12; un revólver calibre .357 con serie no visible, así como dos réplicas de arma de fuego (pellets). Además, se encontraron tres bolsas plásticas con contenido vegetal que se presume es marihuana.

Al concluir la diligencia, las municiones, las armas y la droga quedaron a órdenes del Ministerio Público para el inicio de la investigación del caso.



