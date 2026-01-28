Sucesos - 28/1/26 - 09:17 AM

Hallan muerto a residente de El Coquito de Soná en medio de la vía

Por: Redacción Web -

Panamá-¿Qué le pasó al señor Franklin Aponte? Eso es justo lo que se preguntan los residentes del sector de El Coquito, en el distrito de Soná (Veraguas), luego de que él fuera encontrado muerto en medio de la vía.

Eran cerca de las 7:00 p.m. de ayer cuando un residente, que se transportaba en una bicicleta, encontró al hombre de 54 años tendido en medio de la vía, sin aparentes signos vitales.

Al no tener idea de qué le había ocurrido, llamó a los bomberos y a la policía para que le brindaran ayuda. También llegaron a la escena paramédicos de la policlínica de Soná, pero, lamentablemente, ninguno pudo hacer nada por Aponte, pues este ya no tenía signos vitales.

Ante este panorama, la situación fue notificada a la Personería de Soná, a cuyo personal le correspondió efectuar la diligencia de levantamiento del cuerpo.

Será a través del examen de necropsia de rigor que los especialistas determinarán la causa de muerte de este hombre, el cual no logró llegar a su puesto de trabajo, pues falleció en el camino.

Por este caso el Ministerio público abrió una investigación sumaria en a que se recopilarán los últimos sucesos conocidos sobre lo que le pasó al señor Aponte antes de morir.

