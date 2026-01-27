Sucesos - 27/1/26 - 08:49 PM

Detención provisional para joven que prendió fuego a su madre

 

Por: Redacción / Critica -

Un joven de 25 años fue detenido de forma provisional tras ser acusado de intentar matar a su madre en Chiriquí

La Fiscalía presentó los elementos de convicción y pidió la imputación formal por tentativa de femicidio y agresión.

Los hechos ocurrieron el 24 de enero en Las Perlas, cerca de Villa Nazareth, en el distrito de David.  El joven  apuñaló a su propia madre, de 61 años, e intentó incendiar su vivienda con ella dentro, en medio de un episodio de violencia doméstica.

La mujer sufrió quemaduras en el 20 % de su cuerpo y está recluida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Rafael Hernández.

El sospechoso fue localizado durante un operativo en el río David, con signos de deshidratación y golpes visibles. Fue trasladado de urgencia al hospital y, luego de estabilizarlo, puesto a órdenes del Órgano Judicial.

El caso ha generado alarma en la provincia y reabrió el debate sobre la violencia contra las mujeres y las sanciones para los agresores. El juez de garantías definirá las medidas cautelares mientras siguen las investigaciones.

Te puede interesar

Detención provisional para joven que prendió fuego a su madre

Detención provisional para joven que prendió fuego a su madre

 Enero 27, 2026
Pleito por un terreno termina a pedradas y un policía herido

Pleito por un terreno termina a pedradas y un policía herido

Enero 27, 2026
Hurtan luminarias solares en puertos de Mariato, Veraguas

Hurtan luminarias solares en puertos de Mariato, Veraguas

 Enero 27, 2026
Más de 4,182 miembros de los estamentos de seguridad suben de rango en

Más de 4,182 miembros de los estamentos de seguridad suben de rango en

 Enero 27, 2026
Descubren arsenal de más de 23 armas ilegales en residencia de Monagrillo

Descubren arsenal de más de 23 armas ilegales en residencia de Monagrillo

 Enero 27, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"
Ejecutan a joven a tiros en Pacora

Ejecutan a joven a tiros en Pacora