Detención provisional para joven que prendió fuego a su madre

Un joven de 25 años fue detenido de forma provisional tras ser acusado de intentar matar a su madre en Chiriquí.

La Fiscalía presentó los elementos de convicción y pidió la imputación formal por tentativa de femicidio y agresión.

Los hechos ocurrieron el 24 de enero en Las Perlas, cerca de Villa Nazareth, en el distrito de David. El joven apuñaló a su propia madre, de 61 años, e intentó incendiar su vivienda con ella dentro, en medio de un episodio de violencia doméstica.

La mujer sufrió quemaduras en el 20 % de su cuerpo y está recluida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Rafael Hernández.

El sospechoso fue localizado durante un operativo en el río David, con signos de deshidratación y golpes visibles. Fue trasladado de urgencia al hospital y, luego de estabilizarlo, puesto a órdenes del Órgano Judicial.

El caso ha generado alarma en la provincia y reabrió el debate sobre la violencia contra las mujeres y las sanciones para los agresores. El juez de garantías definirá las medidas cautelares mientras siguen las investigaciones.