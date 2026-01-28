Motociclistas despiden con caravana a joven muerto tras accidente en San Félix

Panamá- Portando globos celestes y blancos, una caravana de motociclistas particulares y de reparto a domicilio se dio cita la mañana de este miércoles en Veraguas para despedir a Luis Alfredo Suffler, de 35 años, quien falleció el domingo tras una colisión en la vía Interamericana a la altura de Silimin, San Félix, en Chiriquí.

Familiares, amigos y conocidos se unieron en una gran caravana de motocicletas y recorrieron varias vías de Santiago, como muestra de hermandad, en medio del dolor por su irreparable pérdida.

Suffler fue siempre un gran amigo, al que le encantaban las motocicletas y compartir su afición con sus allegados, y eso precisamente fue lo que estos quisieron resaltar hoy en medio de este homenaje póstumo.

El domingo, Luis Alfredo falleció a eso de las 6:00 p.m., del pasado viernes, en medio de una colisión por alcance en la que se vio involucrada una pick up.

Ese día, el conductor del 4x4 realizaba un retorno sobre la vía rápida, cuando Suffler impactó con su motocicleta la esquina trasera derecha del vehículo, mientras viajaba en caravana con otros conductores desde David hacia el oriente chiricano. El impacto fue tan fuerte que él falleció en el acto.



