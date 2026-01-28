Sucesos - 28/1/26 - 10:24 AM

Motociclistas despiden con caravana a joven muerto tras accidente en San Félix

Familiares, amigos y conocidos se unieron en una gran caravana de motocicletas y recorrieron varias vías de Santiago, como muestra de hermandad, en medio del dolor por su irreparable pérdida.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Portando globos celestes y blancos, una caravana de motociclistas particulares y de reparto a domicilio se dio cita la mañana de este miércoles en Veraguas para despedir a Luis Alfredo Suffler, de 35 años, quien falleció el domingo tras una colisión en la vía Interamericana a la altura de Silimin, San Félix, en Chiriquí.

Familiares, amigos y conocidos se unieron en una gran caravana de motocicletas y recorrieron varias vías de Santiago, como muestra de hermandad, en medio del dolor por su irreparable pérdida.

Suffler fue siempre un gran amigo, al que le encantaban las motocicletas y compartir su afición con sus allegados, y eso precisamente fue lo que estos quisieron resaltar hoy en medio de este homenaje póstumo.

El domingo, Luis Alfredo falleció a eso de las 6:00 p.m., del pasado viernes, en medio de una colisión por alcance en la que se vio involucrada una pick up.

Ese día, el conductor del 4x4 realizaba un retorno sobre la vía rápida, cuando Suffler impactó con su motocicleta la esquina trasera derecha del vehículo, mientras viajaba en caravana con otros conductores desde David hacia el oriente chiricano. El impacto fue tan fuerte que él falleció en el acto.

 

Te puede interesar

Incendio consume humilde vivienda en La Pita, Veraguas; familia lo pierde todo

Incendio consume humilde vivienda en La Pita, Veraguas; familia lo pierde todo

 Enero 28, 2026
Prisión preventiva para sospechoso de asesinato durante riña entre borrachos

Prisión preventiva para sospechoso de asesinato durante riña entre borrachos

 Enero 28, 2026
Motociclistas despiden con caravana a joven muerto tras accidente en San Félix

Motociclistas despiden con caravana a joven muerto tras accidente en San Félix

 Enero 28, 2026
Hallan muerto a residente de El Coquito de Soná en medio de la vía

Hallan muerto a residente de El Coquito de Soná en medio de la vía

 Enero 28, 2026
Detención provisional para joven que prendió fuego a su madre

Detención provisional para joven que prendió fuego a su madre

 Enero 27, 2026

 

 

 

 


 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"