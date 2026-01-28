Sucesos - 28/1/26 - 11:47 AM

Prisión preventiva para sospechoso de asesinato durante riña entre borrachos

Por: Redacción Web -

Panamá- El sospechoso del homicidio de Agustín Ruiz, de 43 años, ocurrido el pasado 19 de enero en Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé (Coclé), quedó bajo detención provisional, luego de que un juez determinara que esa era la medida cautelar que debe cumplir durante los 6 meses que le otorga la ley al Ministerio Público para investigar el caso.

La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía de Coclé presentó al señalado, de 26 años, ante un juez de garantías, el cual, inicialmente, le declaró legal su aprehensión y dio por presentada la formulación de la imputación por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado.

Según las investigaciones preliminares, Ruiz fue asesinado a eso de las 9:00 p.m., de varias puñaladas por un sujeto en medio de una riña entre varias personas que estaban libando licor, el cual luego se dio a la fuga, pero fue aprehendido 7 días después por unidades de la Policía Nacional, en la misma región donde ocurrió el suceso.

 

 

 

