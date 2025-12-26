Incendio de vehículos en sótano de torre de Vivendi desata pánico

Panamá- Cuatro vehículos se incendiaron a eso de las 2:00 de la madrugada de hoy en el sótano de la Torre 300 del complejo Vivendi, ubicado en Loma la Pava, próximo a la vía Transístmica, lo que generó pánico entre los residentes del lugar.

Al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos tras recibir el llamado de emergencia de varios residentes. Por seguridad, desalojaron a los residentes de la torre afectada y también de la Torre 400, ya que el humo tóxico subió al edificio por las escaleras, afectando a varios residentes. Ambos edificios comparten el mismo sótano de estacionamientos, donde se originó el fuego.

Para atender esta emergencia, los bomberos destacaron al lugar 25 unidades, dos camiones de extinción, dos ambulancias y tres vehículos tipo pick up de operaciones, quienes mantienen labores activas desde entonces, pese a que ya controlaron el incendio y su propagación.

Testigos aseguran que el humo los despertó, por lo cual empezaron a llamar a sus vecinos para evacuar, pero algunos hicieron caso omiso de la advertencia.

Afortunadamente, este hecho no dejó personas heridas, pero los bomberos mantienen las labores de enfriamiento, ventilación y evaluación de daños.





