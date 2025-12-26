Sucesos - 26/12/25 - 09:07 AM

Incendio de vehículos en sótano de torre de Vivendi desata pánico

Al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos tras recibir el llamado de emergencia de varios residentes.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Cuatro vehículos se incendiaron a eso de las 2:00 de la madrugada de hoy en el sótano de la Torre 300 del complejo Vivendi, ubicado en Loma la Pava, próximo a la vía Transístmica, lo que generó pánico entre los residentes del lugar.

Al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos tras recibir el llamado de emergencia de varios residentes. Por seguridad, desalojaron a los residentes de la torre afectada y también de la Torre 400, ya que el humo tóxico subió al edificio por las escaleras, afectando a varios residentes. Ambos edificios comparten el mismo sótano de estacionamientos, donde se originó el fuego.

Para atender esta emergencia, los bomberos destacaron al lugar 25 unidades, dos camiones de extinción, dos ambulancias y tres vehículos tipo pick up de operaciones, quienes mantienen labores activas desde entonces, pese a que ya controlaron el incendio y su propagación.

Testigos aseguran que el humo los despertó, por lo cual empezaron a llamar a sus vecinos para evacuar, pero algunos hicieron caso omiso de la advertencia.

Afortunadamente, este hecho no dejó personas heridas, pero los bomberos mantienen las labores de enfriamiento, ventilación y evaluación de daños.

 

Te puede interesar

Incendio de vehículos en sótano de torre de Vivendi desata pánico

Incendio de vehículos en sótano de torre de Vivendi desata pánico

Diciembre 26, 2025
Autoridades incautan 240 paquetes de droga en Pedasí, provincia de Los Santos

Autoridades incautan 240 paquetes de droga en Pedasí, provincia de Los Santos

 Diciembre 26, 2025
Panamá registra 12 homicidios por cada 100 mil habitantes

Panamá registra 12 homicidios por cada 100 mil habitantes

 Diciembre 26, 2025
Alerta vial en Coclé: 26 muertos por accidentes de tránsito

Alerta vial en Coclé: 26 muertos por accidentes de tránsito

 Diciembre 25, 2025
Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa

Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa

 Diciembre 25, 2025

 

 

 

 



 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos
¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar

¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar
Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa

Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa
¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

484 presos pa´ la calle por rebaja de pena ¡Jingle Bell!

484 presos pa´ la calle por rebaja de pena ¡Jingle Bell!