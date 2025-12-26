Adulto mayor muere atropellado por metrobús en Tocumen

Panamá- Dos personas murieron en medio de accidentes de tránsito ocurridos durante el festivo de Navidad, en diferentes puntos de Panamá.

El caso más reciente ocurrió a eso de las 11:00 de la noche de ayer, en el área conocida como El Brillante, ubicada en el corregimiento de Tocumen, donde un adulto mayor de unos 70 años murió luego de ser atropellado por un metrobús. Al lugar se presentaron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), quienes le brindaron los primeros auxilios a la víctima, pero al ser evaluado por los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias, ya no presentaba signos vitales.

Se investiga si la víctima iba cruzando o caminado por la orilla de la vía,

En tanto, en horas de la tarde del jueves, un camioncito cargado de personas se volcó en el sector de El Bongo, ubicado en la vía al corregimiento de San Andrés, en Bugaba, Chiriquí, dejando como saldo una persona muerta, dos heridos de consideración y otros cinco lesionados. La víctima mortal fue identificada como Kalín Montenegro, de 28 años.

En un video captado con el celular de una persona que viajaba en un vehículo que iba delante del camioncito, se registró el momento en que el conductor perdió el control del volante, por razones que se desconocen, se fue por una pequeña bajada y terminó volcado en el patio de una residencia.

Ambos casos son investigados por la Dirección de Operaciones del Tránsito y de Accidentología del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.