Incendio en el almacén de Santiago deja pérdidas millonarias

Una noche de angustia y dolor se vivió este jueves en la ciudad de Santiago, cuando un feroz incendio destruyó gran parte del almacén Aladdín, uno de los comercios más antiguos y emblemáticos de la provincia de Veraguas. El siniestro dejó graves pérdidas materiales y afectó a decenas de familias que dependían del establecimiento para su sustento.

El incendio ocurrió en la avenida Central de Santiago, afectando no solo al almacén, sino también a varios locales comerciales cercanos y a varios apartamentos ubicados en el mismo bloque.

Según el coronel Eduardo Cheng, jefe del Cuerpo de Bomberos de Veraguas, más de 90 unidades de bomberos trabajaron arduamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a toda la manzana.

"La mano de Dios estuvo con nosotros, porque el fuego pudo haberse propagado mucho más. Solicitamos apoyo de bomberos de Coclé y Herrera, pero logramos controlar la situación antes de que llegaran", comentó Cheng a los medios de comunicación.

La intervención de los bomberos de Soná, La Mesa y Santiago fue crucial, ya que trabajaron durante varias horas utilizando cisternas, tanques de agua y ambulancias. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni personas heridas, ya que los residentes lograron evacuar a tiempo el área afectada.

Vicenta Melillo, una de las propietarias del inmueble, relató con angustia que ella y su familia estaban reunidos en uno de los apartamentos cercanos cuando comenzaron a percatarse del humo. "Llamamos enseguida a los bomberos, pero cuando llegaron, el fuego ya había alcanzado la parte trasera del almacén Aladdín. Nunca imaginé algo así, fue aterrador", comentó Melillo, visiblemente afectada por la tragedia.

El incendio causó importantes daños en varios locales comerciales y apartamentos de la zona, lo que dejó a aproximadamente 70 familias sin empleo y en una situación económica delicada.

Las autoridades aún investigan las causas del siniestro, que podría haberse originado por un corto circuito, una falla eléctrica o alguna otra razón accidental.

