Homicidio culposo en Coclé: Muere adulto mayor tras ser atropellado

Panamá-Un adulto mayor, de entre 60 y 65 años, con discapacidad visual parcial, murió la madrugada de hoy luego de ser víctima de atropello en la calle Manuel Amador Guerrero, en Penonomé, provincia de Coclé.

Tras el impacto, el señor fue trasladado al cuarto de urgencia del Hospital Aquilino Tejeira, ubicado en el mismo distrito donde ocurrió el fatal accidente de tránsito, pero falleció minutos después de su ingreso.

A la escena del accidente se presentó personal del Ministerio Público para iniciar la investigación de este delito contra la vida en la modalidad de homicidio culposo, para determinar tanto la responsabilidad del peatón como la del conductor en el hecho.