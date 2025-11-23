Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Panamá- Un muerto y un presunto asesino capturado dejó una intensa balacera que tuvo lugar a eso de las 2:00 de la madrugada de este domingo, en la Calle B, Santa Ana, frente a los multifamiliares de Patio Pinel.

La víctima fue identificada como Yahir Noriel De León Salgado (35 años), quien terminó con varios impactos de arma de fuego en su anatomía. Supuestamente, el hombre era el presunto cabecilla de la pandilla que opera en “Renta 15” y se trasladaba en una camioneta de color blanco cuando inició el intercambio de balas.

Malherido, De León fue sacado del vehículo por jóvenes del área que aparentemente lo conocían, para intentar auxiliarlo, pero de todas formas falleció. Tras el suceso, la Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron la investigación del caso, logrando la captura de un joven de 18 años que presuntamente está involucrado en este crimen, y quien terminó con un balazo en el hombro derecho con salida en el omoplato, producto del tiroteo.

Sobre los antecedentes de De León se informó que le fue decomisada un arma de fuego en el año 2015, y en 2018 fue fichado por violencia doméstica; además, mantenía en su contra un oficio de conducción emitido por la Fiscalía de Atención Primaria.