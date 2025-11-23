Sucesos - 23/11/25 - 04:04 PM

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

La víctima, de 35 años, terminó con varios impactos de arma de fuego en su anatomía.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un muerto y un presunto asesino capturado dejó una intensa balacera que tuvo lugar a eso de las 2:00 de la madrugada de este domingo, en la Calle B, Santa Ana, frente a los multifamiliares de Patio Pinel.

La víctima fue identificada como Yahir Noriel De León Salgado (35 años), quien terminó con varios impactos de arma de fuego en su anatomía. Supuestamente, el hombre era el presunto cabecilla de la pandilla que opera en “Renta 15” y se trasladaba en una camioneta de color blanco cuando inició el intercambio de balas.

Malherido, De León fue sacado del vehículo por jóvenes del área que aparentemente lo conocían, para intentar auxiliarlo, pero de todas formas falleció. Tras el suceso, la Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron la investigación del caso, logrando la captura de un joven de 18 años que presuntamente está involucrado en este crimen, y quien terminó con un balazo en el hombro derecho con salida en el omoplato, producto del tiroteo.

Sobre los antecedentes de De León se informó que le fue decomisada un arma de fuego en el año 2015, y en 2018 fue fichado por violencia doméstica; además, mantenía en su contra un oficio de conducción emitido por la Fiscalía de Atención Primaria.

Te puede interesar

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

 Noviembre 23, 2025
Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos

Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos

 Noviembre 23, 2025
Recuperan cadáver de desaparecido en isla Gobernadora

Recuperan cadáver de desaparecido en isla Gobernadora

 Noviembre 23, 2025
Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada

Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada

 Noviembre 23, 2025
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

 Noviembre 23, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia

Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia
Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica

Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica
Imputado por asesinato de productor queda libre con firme periódica

Imputado por asesinato de productor queda libre con firme periódica
¡Gente cabreada! Denuncian fraude con la ganadora del Miss Universo

¡Gente cabreada! Denuncian fraude con la ganadora del Miss Universo