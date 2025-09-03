Sucesos - 03/9/25 - 10:26 AM

Interceptan 13 mil municiones con destino a la comarca Guna Yala

El caso fue detectado por agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, quienes en el puesto de control de Nusagandí detectaron 13 mil municiones de diferentes calibres.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá– Una investigación en curso mantiene a las autoridades judiciales tras los responsables de enviar un cargamento de municiones de arma de fuego con destino a la comarca Guna Yala, utilizando una empresa de encomiendas, en un hecho registrado a finales del mes de agosto.

La carga iba dentro de un vehículo de transporte de encomiendas que, de acuerdo con la documentación, tenía como destino la comarca Guna Yala.

El caso fue atendido inicialmente por agentes de la Dirección de Inteligencia e Investigación del Senafront, dentro del Plan Firmeza en la Operación Falange III.

Esta mercancía está en manos de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública para su trámite con las autoridades judiciales.

