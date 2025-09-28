Investigan incidente con un hombre en Líena 1 del Metro de Panamá

Panamá- La Sección de Atención Primaria de San Miguelito inició una investigación por un hecho ocurrido este domingo 28 de septiembre de 2025, en el Metro de Panamá, específicamente en la estación Los Andes, donde un hombre perdió la vida, según informó el Ministerio Público.

El suceso ocurrió en horas de la mañana, lo que motivó una suspensión parcial del servicio en la Línea 1. Mientras tanto, peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) procedieron al levantamiento del cadáver y recolectaron indicios para determinar con exactitud lo ocurrido.

Entre las estaciones afectadas por las diligencias se encontraron Los Andes y Pan de Azúcar. El servicio se mantuvo operativo de San Miguelito a Albrook y de San Isidro a Villa Zaita.

El Metro de Panamá ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes generados.

¿Qué ocurrió minutos antes del suceso?, eso es lo que están verificando las autoridades, a través de los videos del sistema de vigilancia con que cuenta el Metro de Panamá en sus distintas estaciones