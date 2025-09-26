Sucesos - 26/9/25 - 12:44 PM

Investigan presunta mala praxis tras muerte de mujer en cirugía

Los familiares de la fallecida presentaron una denuncia formal ante las autoridades, alegando falta de información clara sobre lo ocurrido durante la intervención médica.

 

Por: Redacción / Web -

La Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la provincia de Herrera ha abierto una investigación por la presunta comisión de mala praxis médica, tras el fallecimiento de una mujer de 32 años en un hospital de la región.

De acuerdo con información extraoficial , la paciente oriunda de Aguadulce  fue sometida ayer, jueves a una cirugía en la zona lumbar. Durante el procedimiento quirúrgico se produjo un sangrado que, presuntamente, habría causado su muerte.

Los familiares de la fallecida presentaron una denuncia formal ante las autoridades, alegando falta de información clara sobre lo ocurrido durante la intervención médica. También entregaron documentación  relacionada con el caso.

Los denunciantes exigen una investigación transparente que incluya el resultado de la necropsia, con el fin de esclarecer las causas del fallecimiento y determinar posibles responsabilidades.

El Ministerio Público ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

 

