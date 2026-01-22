Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso

Panamá- El joven César Enrique López Adames (23 años) fue asesinado anoche en El Progreso de Nueva Libia, ubicado en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos.

Según testigos, a eso de las 7:15 p.m., sujetos desconocidos se presentaron al sector y dispararon contra López, alcanzándolo en el lado izquierdo de la cabeza y en el tórax.

Rápidamente, el joven fue trasladado en un taxi hasta el centro de salud de Torrijos Carter, donde fue estabilizado y luego transferido de urgencia hasta el Hospital San Miguel Arcángel. Debido a lo grave de las heridas, casi hora y 15 minutos después del ataque armado, López fue remitido al Hospital Santo Tomás. Lamentablemente, pese a los esfuerzos de los galenos de turno, murió pasadas las 9:35 p.m..

Tras el crimen, unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios iniciaron las pesquisas para identificar y capturar a los involucrados en este hecho de sangre.

Fue en las indagaciones iniciales que se determinó que la víctima había sido retenida en medio de tres diligencias de allanamiento, efectuadas por las autoridades entre 2024 y 2025, pero no trascendió la causa.