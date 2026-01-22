Sucesos - 22/1/26 - 10:59 AM

Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso

Asesinato Nueva Libia César Enrique López Adames El Progreso Panamá Crimen Ernesto Córdoba Campos Homicidio San Miguelito

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El joven César Enrique López Adames (23 años) fue asesinado anoche en El Progreso de Nueva Libia, ubicado en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos.

Según testigos, a eso de las 7:15 p.m., sujetos desconocidos se presentaron al sector y dispararon contra López, alcanzándolo en el lado izquierdo de la cabeza y en el tórax.

Rápidamente, el joven fue trasladado en un taxi hasta el centro de salud de Torrijos Carter, donde fue estabilizado y luego transferido de urgencia hasta el Hospital San Miguel Arcángel. Debido a lo grave de las heridas, casi hora y 15 minutos después del ataque armado, López fue remitido al Hospital Santo Tomás. Lamentablemente, pese a los esfuerzos de los galenos de turno, murió pasadas las 9:35 p.m..

Tras el crimen, unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios iniciaron las pesquisas para identificar y capturar a los involucrados en este hecho de sangre.

Fue en las indagaciones iniciales que se determinó que la víctima había sido retenida en medio de tres diligencias de allanamiento, efectuadas por las autoridades entre 2024 y 2025, pero no trascendió la causa.

 

Te puede interesar

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua

 Enero 22, 2026
Capturan médico buscado por homicidio culposo: Lo acusan de mala praxis

Capturan médico buscado por homicidio culposo: Lo acusan de mala praxis

 Enero 22, 2026
Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso

Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso

 Enero 22, 2026
Revulú, disparos de balas de goma y gas pimienta en aprehensión en Concepción

Revulú, disparos de balas de goma y gas pimienta en aprehensión en Concepción

 Enero 22, 2026
Enseñaba a nadar y se lo tragó el río: joven muere en Chepo

Enseñaba a nadar y se lo tragó el río: joven muere en Chepo

 Enero 21, 2026

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo

¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo
Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista

Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí