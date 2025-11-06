Joven de 19 años viajó a la capital por oferta laboral y desapareció

Panamá- Daniela Elizabeth Rivas (19 años) se encuentra desaparecida desde las 3:00 p.m. del pasado 28 de octubre, luego de ser vista por última vez en la comunidad de La Honda, ubicada en el distrito de La Pintada, provincia de Coclé.

Luego de que la madre de la joven interpusiera la denuncia ante la Sección de Atención Primaria de Penonomé, por lo que se inició una investigación por el delito contra la libertad, en la modalidad de persona desaparecida.

El día que desapareció, Daniela salió de la residencia de su abuela y dijo que viajaría hacia la ciudad de Panamá para una entrevista de trabajo, con la promesa de regresar al día siguiente. Sin embargo, ya han pasado 9 días y su familia desconoce su paradero.

La joven es de contextura gruesa, tez trigueña, estatura baja (1.50 metros), cabello lacio negro ondulado y ojos oscuros. Al momento de su desaparición, vestía pantalón jeans largo azul, suéter negro y zapatillas grises.

Si usted tiene información que permita dar con el paradero de Daniela Elizabeth Rivas, puede comunicarse de manera confidencial a los teléfonos: 991-3532 / 991-3514 de la Sección de Atención Primaria de Coclé.



