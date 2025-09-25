Sucesos - 25/9/25 - 10:50 AM

Joven madre muere por complicaciones durante el parto

La mujer era trasladada en ambulancia desde el puesto de salud de Río Luis hacia un hospital cuando, cerca de las 3:30 a.m. de ayer, su estado de salud se complicó gravemente a la altura de Los Hoyos.

 

Por: Redacción Web -

Una tragedia enluta a la provincia de Veraguas tras la muerte de una mujer de 36 años por complicaciones durante el parto. El hecho ocurrió en la comunidad de Los Hoyos, corregimiento del Cuay, distrito de Santa Fe. La fallecida fue identificada como Casilda Gonzales.

La mujer era trasladada en ambulancia desde el puesto de salud de Río Luis hacia un hospital cuando, cerca de las 3:30 a.m. de ayer, su estado de salud se complicó gravemente a la altura de Los Hoyos. 

A pesar de los esfuerzos del paramédico por atenderla, falleció en el lugar. Afortunadamente, la bebé logró sobrevivir. Mientras el Personero de Santa Fe realizaba el levantamiento del cadáver, la recién nacida fue trasladada al Hospital Luis 'Chicho' Fábrega en Santiago, acompañada de una tía. La menor se encuentra en condición estable en la sala de Neonatología, evolucionando satisfactoriamente.


 

 

