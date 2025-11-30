Joven muere días después de ser apuñalado en Cativá

Panamá- Kevin Alexander Castillo Soto, de 25 años, luchó por sobrevivir luego de permanecer varios días hospitalizado, tras ser baleado en Colón, pero no lo logró.

Este suceso con desenlace fatal inició el pasado domingo, cuando Kevin fue herido en el hombro y el abdomen mientras se encontraba en una casa sin número, ubicada en el sector de El Polvorín, en Cativá.

Ese día, 23 de noviembre, Castillo sostuvo una discusión con otro hombre, cuyo nombre no fue divulgado. En ese momento, el agresor sacó un arma blanca y lo hirió con ella.

Tras el ataque, Castillo fue trasladado a la urgencia del Hospital Manuel Amador Guerrero y, una vez intervenido quirúrgicamente, fue remitido a la sala de Cuidados Intensivos, en donde falleció a la 1:10 de la madrugada del sábado.

Sobre el agresor, se informó que fue aprehendido el mismo día del ataque, por lo que ahora, en lugar de enfrentar cargos por tentativa de homicidio, será procesado por el delito de homicidio.