Jóvenes fueron a saludar a barbero; 1 terminó muerto y otro herido

Panamá- Dos homicidios se registraron entre la tarde del 31 de diciembre del 2021 y la madrugada de este 1 de enero de 2022, en dos sectores del distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

Cuando el calendario señalaba que ya había iniciado el año 2022, se registró un tiroteo a lo interno de la barriada Valle de Los Cerezos, en Vacamonte, en el cual murió Orlando Abdiel Sianca De León y Alexis Ameth Ábrego Valdez, terminóherido de gravedad.

Datos preliminares indican que la víctima fatal y el herido fueron a una residencia a saludar a un barbero, pero mientras se encontraban afuera de la casa pasó un vehículo tipo sedán, de color blanco, desde donde se bajan unos sujetos que realizaron múltiples detonaciones.

Se conoció que en la residencia donde ocurrió el crimen reside el ciudadano que estuvo detenido en el centro penitenciario La Joyita, por lo que no se descarta que él era objetivo de los tiradores, pero el mismo no estaba en la vivienda a la hora del tiroteo, ya que las víctimas no mantienen prontuario policivo.

Jaime Toledo, subcomisionado jefe de la zona de policía de Arraiján, informó que este hecho se registró en horas de la madrugada de este 1 de enero.

El herido fue evacuado hacia el hospital Nicolás A Solano para recibir atención médica.

Según el subcomisionado Toledo este caso está relacionado con una disputa que mantienen pandilla que operan en esta área de Arraiján, ya que la casa en donde ocurrió el hecho, supuestamente, se dedican a la venta de sustancias ilícitas.

En la últimas horas del año 2021, fue asesinado a tiros dentro de su automóvil, Norberto Correa Araúz, de 30 años.

Los disparos fueron realizados a corta distancia y a la cabeza de la víctima, a través del vidrio del lado del conductor.

Este episodio de violencia se suscitó en calle sexta de la barriada Altos de El Tecal, distrito de Arraiján.

Familiares de la víctima llegaron al sitio, al igual que personal de Criminalística del Ministerio Público y de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste.

Panamá Oeste cerró el año 2021 con un total de 61 víctimas por homicidio, una cifra bastante baja con respecto al año 2020.