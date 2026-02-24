Sucesos - 24/2/26 - 09:11 AM

A la cárcel por ayudar a sicarios a escapar tras doble atentado

Este incidente de violencia se registró a la altura de la comunidad del Guarumal, en la carretera Transístmica, en el corregimiento de Limón.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un sujeto, de 42 años, fue detenido legalmente, luego de que se le vinculó con un atentado contra la vida de dos personas la noche del 20 de febrero de este año, por lo que ahora tendrá que enfrentar a la justicia.

Este incidente de violencia se registró a la altura de la comunidad del Guarumal, en la carretera Transístmica, en el corregimiento de Limón. De acuerdo con la investigación inicial, esta persona, junto a otras aún por identificar, trasladó a las víctimas en un auto hacia el sector 2 de Río Gatún.

Ya en el lugar, con un arma de fuego, los sicarios efectuaron múltiples detonaciones contra las dos víctimas; además, les colaboró para que los agresores huyeran movilizándose en su vehículo.

Esto llevó a que el imputado fuera aprehendido el pasado 21 de febrero en una comunidad del corregimiento de Cativá, al ser requerido por los delitos antes mencionados.

En la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía también solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de la fijación de video, la aprehensión y la formulación de imputación como cómplice contra este hombre, peticiones que fueron admitidas.

Fue en esa misma audiencia que se le decretó la detención provisional en un caso que implica los delitos de tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir en Colón.

