La muerte se llevó a tres por atropello entre anoche y esta mañana

Panamá- Dos hombres y una mujer murieron entre anoche y la mañana de hoy en distintos puntos de Panamá, víctimas de atropellos.

El caso más reciente tuvo lugar esta mañana en la carretera Panamá-Colón, a la altura de la comunidad de Río Rita, corregimiento de Nueva Providencia, en el área de la Transístmica. Al parecer, el hombre iba a cruzar los cuatro carriles de la vía cuando fue atropellado por un vehículo que lo impactó, dejándolo en la orilla de la carretera. La camioneta involucrada en este accidente fatal quedó más adelante, con la parte frontal dañada. El conductor fue conducido para ser presentado ante un juez de garantías.

En tanto, el señor Román Luis González, de 67 años, murió anoche luego de ser atropellado por una motocicleta cuando intentaba cruzar la vía Transístmica en dirección a Moya, en la ciudad capital. Agonizando, González fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital San Miguel Arcángel, donde a eso de las 9:10 p. m. fue declarado muerto, producto de los politraumatismos sufridos durante el accidente de tránsito.

Por otra parte, la señora Elenis Y. Navarro Sánchez, falleció luego de ser atropellada por un sedán de color gris, alrededor de las 8:35 p.m. de anoche. Este caso ocurrió en el corregimiento de Lajas, próximo al restaurante bar Las Delicias. La víctima murió en la escena.

Todos los casos son investigados por las autoridades para deslindar responsabilidades



