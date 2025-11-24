La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

Panamá- Un hombre fue asesinado durante un ataque armado que tuvo lugar al inicio de la noche, en el sector conocido como Curunducito, en Torrijos Carter, ubicado en el corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

Según testigos, la víctima llegó al lugar a "parquear" en una vereda con unos conocidos, pero antes de las 7:00 p.m. aparecieron unos sicarios los cuales le dispararon directamente. Tras lograr su cometido, los atacantes escaparon del lugar, mientras que la víctima se desplomó en el suelo, sin vida.

Los demás jóvenes que se encontraban con él no podían creer lo que había ocurrido, y las damas rompieron en llanto. Unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se presentaron a la escena para entrevistar a los testigos, mientras los peritos de Criminalística y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) efectuaban la diligencia del levantamiento del cadáver.