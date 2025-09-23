Ladrones huyen con computadoras y $2 mil, tras amordazar celador

Panamá- Momentos de terror vivió el celador de un colegio en Gatuncillo, ubicado en el corregimiento de San Juan, área de la Transístmica en Colón, luego de que en la madrugada de este martes fuera sorprendido por antisociales.

Los ladrones, aproximadamente a la 1:00 a.m., saltaron la cerca y sorprendieron al vigilante, a quien amordazaron para cometer el ilícito. Del plantel educativo se llevaron alrededor de 2 mil dólares y 9 computadoras.

Para ello, violaron los candados de varios salones para sustraer los equipos. Incluso, durante el robo, lograron dañar otras seis computadoras que finalmente no pudieron llevarse.

En medio del ilícito, una ronda de la Policía Nacional visualizó a los delincuentes, quienes salieron huyendo con el dinero y los equipos. Posteriormente, se atendió al celador, que se encontraba aún amordazado.

Se inició la investigación de este robo a centro educativo en la provincia de Colón. Los ladrones lograron dañar las cámaras de videovigilancia para no dejar rastros de su identidad y evitar ser identificados.