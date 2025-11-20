Le cae la ley; mandan a guardar al excomisionado Fanuco

El excomisionado Javier terminó bajo detención provisional, luego de que la Fiscalía le imputara cargos por presunto enriquecimiento injustificado.

El caso se inicia luego de una auditoría de la Contraloría, donde saltó que el exfuncionario **no logró sustentar cerca de 496 mil dólares, dinero que no encaja con sus ingresos, según el informe.

El fiscal del caso dejó claro que ya tienen moveres bancarios, plazos fijos, bienes y varias transacciones.



Aunque no dio detalles —porque la investigación está formalmente arrancando— sí confirmó que hay movimiento financiero acreditado durante el tiempo en que Fanuco fue director de Tránsito y en funciones posteriores.

La defensa salió al paso y dijo que este caso “tiene como 8 años dando vueltas” y que su cliente no ha cambiado ni su patrimonio ni su residencia.

Alegan que la Contraloría no dio el tiempo suficiente para entregar documentos y que los cálculos no tomaron en cuenta deducciones, ingresos reales ni otras actividades legales del excomisionado.

Por ahora, la medida de detención no es definitiva, luego de presentarse una apelación.

El próximo 4 de diciembre a las 3:30 p.m., en Plaza Fortuna, se decidirá si Fanuco sigue preso o le cambian la cautelar.

