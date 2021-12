Le roban a una mujer y la dejan amarrada dentro de su auto

Delincuentes armados despojaron de su dinero y privaron de libertad a una señora, de la tercera edad, que la dejaron amarrada dentro de su auto en la comunidad del Rosario, distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé.

La mujer explicó que luego de salir de una entidad bancaria ubicada en Penonomé, los delincuentes le dieron seguimiento y luego la abordaron e ingresaron a su vehículo.

Los maleantes ubicaron el dinero que llevaba consigo la mujer y posteriormente la amarraron para evitar que se movilizara y pidiera ayuda. Luego salieron del auto y escaparon, narró la víctima.

Se conoció que una persona que caminaba por el sector, le brindó ayuda a la mujer, la desató y dio aviso a las autoridades.

Unidades de la Policía Nacional iniciaron un operativo de búsqueda de los autores de este hecho, sin embargo, no se han reportado detenciones.

LEE TAMBIÉN: Atacan a tiros y con cuchillo a hombre en La Chorrera, pero sobrevive



Cuidado especial en el mes

Publicidad

El aumento de robos se registra mayormente en diciembre, debido a que millones de dólares circulan en las calles por la entrega de los ahorros de Navidad, décimo tercer mes y, en algunos casos, aguinaldos.

Se recomienda tomar medidas de seguridad a fin de que evitar ser víctima de los delincuentes, porque a pesar de que la policía aposta miles de unidades en las principales calles del país, los maleantes no descansan para cometer delitos.

Le recomendamos tomar las siguientes medidas:



* No haga compras con todo el dinero en su bolsillo. Lleve solo la cantidad de dinero que estima que va a gastar. Además de que es una buena medida para ahorrar también evita a que pierda todo sus ahorros si es asaltado.

Tampoco no cuente dinero en público porque puede llamar la atención de los delincuentes.

Haga las compras con ropa liviana y evite los bolsos grandes y las prendas de valor. No ande con muchos paquetes en la calle. Siempre haga estos menesteres en compañía.

Guarde el dinero en un lugar seguro. Prefiera utilizar las tarjetas de crédito y de débito.

Cuidado en las paqueteras de los almacenes. Cuide la contraseña que le entregan porque a muchos se les extravían y pierden todas sus compras.

Al momento de pagar en efectivo, confirme que entrega la denominación del billete exacto porque muchos dan un billete de B/20.00 creyendo que pagó con uno de B/.1.00. Esto sucede mucho al momento de pagar taxis o compras pequeñas.

Separe los billetes de denominación alta de los de valor pequeño como de B/1.00 y B/5.00. para evitar estas confusiones al momento de pagar.



CAJEROS

En los cajeros automáticos hay que tener mucho cuidado porque es uno de lo sitios preferidos por los asaltantes para robar.

Evite visitar cajeros muy apartados o solitarios.

No acepte ayuda de ninguna persona al momento que entra al cajero porque puede obtener la numeración de su "pin" secreto.

Fíjese cuando va a ingresar al cajero que nadie lo este vigilan o que hayan sujetos sospechosos alrededor.

Al terminar de usar el cajero no arroje el comprobante en el lugar porque puede ser utilizado por otros para lograr conocer su número de "pin".

Tenga cuidado con las tarjetas de crédito y de débito. Confirme que el comprobante señale la cantidad de dinero que usted consumió o retiró del cajero automático.