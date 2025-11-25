Les jodieron la vueltita en el penal; retienen a 4 con drones y droga

Panamá- Les jodieron la vuelta a cuatro sujetos que pretendían ingresar drones, routers para redes wifi, teléfonos celulares, cigarrillos, droga (marihuna) y otros artículos prohibidos al Centro Penitenciario La Joya, en Panamá Este.

Los sospechosos y los equipos fueron ubicados por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y de la Policía Nacional, en el sector de las Quintas de Tanara en Chepo, residencial que se ubica muy cerca del penal.

A mediados de este mes, la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario realizaron una requisa en el penal durante la cual incautaron gran cantidad de teléfonos inteligentes, drogas y otros artículos, por lo que se presume que los tres drones, dos routers y demás mercancía estarían destinados a que los privados de libertad pudieran reabastecerse y reinstalar la red de comunicación ilegal que tenían.

Tras la incautación, los cuatro sospechosos y todos los artículos prohibidos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los trámites de rigor.



