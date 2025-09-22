Líder religioso de Colón clama por paz ante ola de 91 homicidios

Panamá- Un alto a la violencia pidió Rafael Cañas, líder religioso de la provincia de Colón, ante el crítico panorama de violencia que afecta a la costa atlántica del país.

De acuerdo con el Ministerio Público, 91 personas han perdido la vida a manos de la violencia en esta región, lo que ha dejado tras de sí luto, dolor e inseguridad en las comunidades.

Cañas hizo un llamado a las autoridades para que implementen acciones concretas que frenen la ola de crimen. Simultáneamente, a los jóvenes involucrados en estos hechos, el religioso les solicitó que suelten las armas y dejen la guerra.

“La gente inocente está siendo partícipe de las guerras entre ustedes, porque sufren los embates de su guerra. Nuestros niños y jóvenes no tienen la culpa de las decisiones que han tomado”, indicó Cañas con tono preocupado.

El líder evangélico pronunció estas declaraciones durante un oficio religioso por una víctima de la violencia, celebrado en la ciudad colonense.

Como medida de contención, más de 200 agentes de la Policía Nacional han sido desplegados para reforzar la seguridad en todas las áreas donde se registran actos violentos.



