Sucesos - 21/9/25 - 02:49 PM

Linces chocan contra taxi durante persecución en Colón

Todo inició cuando los agentes Lince realizaban un seguimiento a un vehículo sospechoso. Fue en ese momento en que, al proseguir con la persecución, se impactaron con un taxi que transitaba por el área.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un accidente vehicular entre un taxi y agentes motorizados Lince de la Policía Nacional ocurrió la mañana del domingo en la comunidad de Villa del Caribe, en el corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón.

Esto provocó que los agentes cayeran al pavimento, golpeándose fuerte en diferentes partes de su cuerpo.

Ambos fueron trasladados a un centro de salud para verificar su condición. Se inició una investigación por este accidente vehicular en una de las calles de la comunidad de Villa del Caribe.

