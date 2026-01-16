Sucesos - 16/1/26 - 12:00 AM

Lo matan mientras chateaba

Por: Redacción Crítica -

Un joven de 23 años, identificado como Eleazar, fue asesinado pasadas las 4:30 p.m. de ayer, mientras se encontraba sentado en las gradas de la canchita, ubicada en el sector de El Apache, en el Valle de San Isidro, en San Miguelito.

Pese a los consejos de su madre, quien no quería verlo en la cancha, pese a vivir casi enfrente de la instalación deportiva, el muchacho se encontraba distraído chateando desde su celular, mientras otros jóvenes jugaban fútbol.

De pronto aparecieron tres sicarios que entraron a la cancha y dispararon en reiteradas ocasiones contra Eleazar. Todo ocurrió tan rápido que él no tuvo tiempo de intentar escapar.

Te puede interesar

Toque de queda para menores de edad está vigente en San Miguelito

Toque de queda para menores de edad está vigente en San Miguelito

Enero 15, 2026
Dron térmico frustra hurto en local comercial en Pedregal

Dron térmico frustra hurto en local comercial en Pedregal

 Enero 15, 2026
De la lista a la rejas: Buscado por pandillerismo se entrega

De la lista a la rejas: Buscado por pandillerismo se entrega

 Enero 15, 2026
Desperfecto eléctrico causó incendio en el lujoso Bayfront Tower

Desperfecto eléctrico causó incendio en el lujoso Bayfront Tower

 Enero 15, 2026
Desarticulan red de extorsión que usaba infidelidades y secuestros falsos

Desarticulan red de extorsión que usaba infidelidades y secuestros falsos

 Enero 15, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto