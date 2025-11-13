Lo rellenan de bala y muere frente a su casa en la Cruz del Diablo

Panamá- Un hombre de entre 35 a 40 años, cuya identidad no ha sido revelada, fue asesinado anoche cuando se encontraba frente a su vivienda, ubicada en El Valle de San Isidro, corregimiento Omar Torrijos, en el distrito de San Miguelito.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Cruz del Diablo, cuando la víctima salió de su residencia para tomar el aire. Fue en ese instante que varios individuos, que al parecer lo estaban acechando, aprovecharon para dispararle en reiteradas ocasiones. Al escuchar las detonaciones de armas automáticas, los vecinos del área no se atrevieron a salir, pero a través de sus ventanas alcanzaron a ver al hombre tendido en el suelo.

El cruento hecho fue notificado a la Policía Nacional, cuyas unidades se presentaron en el lugar de los hechos, delimitaron el área y la custodiaron mientras los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) realizaban la diligencia del levantamiento del cadáver.

Por el momento se desconoce el móvil del crimen, pero se presume que está relacionado con rivalidades entre grupos delincuenciales de la zona. Lo que sí trascendió es que, hace unos años, la víctima había salido de la cárcel tras pagar una condena por un delito.



